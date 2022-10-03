Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 3 октября информирует о затрудненном движении в 7-8 баллов в Свердловском районе Перми на ул. Куйбышева от ул. Маршрутной к ул. Солдатова. Причина затора ДТП.

Плотное движение транспорта в 5-6 баллов «Яндекс Пробки» в Перми показывает на участках дорог:

- на Стахановском кольце от ул. Стахановской и ул. Мира

- на ул. Леонова при выезде на ул. Промышленную

- на ш. Космонавтов у ТЦ «Кольцо» со стороны ул. Оверятской к ул. Промышленной

- на кольце Колхозного рынка при выезде на ул. Революции

- на ул. Якутской при выезде на кольцо Соснового бора

- на перекрестке ул. Гашкова к ул. Соликамской

- на перекрестке ул. Лянгасова с ул. Веденеева

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

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