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Общество2 октября 2022 11:41

В Перми пропавшую женщину нашли спустя неделю после исчезновения

Она ушла из дома по улице Островского
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: отряд «Регион59-поиск пропавших людей»

Фото: отряд «Регион59-поиск пропавших людей»

38-летняя Виктория Щербинина ушла из своего дома по улице Островского в Перми, еще в понедельник, 26 августа. И с тех пор о ней ничего не известно. Спустя три дня после ее исчезновения женщину объявили в розыск.

И вот сегодня волонтеры из поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» поделились радостной новостью: «Найдена! Жива!».

Где была Виктория Щербинина в течение недели, не сообщается.

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