В Перми пропавшую женщину нашли спустя неделю после исчезновения

Фото: отряд «Регион59-поиск пропавших людей»
38-летняя Виктория Щербинина ушла из своего дома по улице Островского в Перми, еще в понедельник, 26 августа. И с тех пор о ней ничего не известно. Спустя три дня после ее исчезновения женщину объявили в розыск.
И вот сегодня волонтеры из поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» поделились радостной новостью: «Найдена! Жива!».
Где была Виктория Щербинина в течение недели, не сообщается.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65