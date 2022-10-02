В Перми пропавшую женщину нашли спустя неделю после исчезновения

Фото: отряд «Регион59-поиск пропавших людей»

38-летняя Виктория Щербинина ушла из своего дома по улице Островского в Перми, еще в понедельник, 26 августа. И с тех пор о ней ничего не известно. Спустя три дня после ее исчезновения женщину объявили в розыск.

И вот сегодня волонтеры из поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» поделились радостной новостью: «Найдена! Жива!».

Где была Виктория Щербинина в течение недели, не сообщается.

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