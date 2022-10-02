За смерть соперника жителя Пермского края приговорили к 8 месяцам исправительных работ

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

47-летний житель поселка Мулянка Пермского района признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Все произошло 5 июля. Двое мужчин, находившихся в квартире жилого дома, поссорились. Один из них схватил соперника за плечи и вытолкал его из дверей квартиры. От этого толчка 49-летний мужчина не удержался на ногах. Он упал, при этом сильно ударился головой о металлические перила лестницы и бетонный пол, сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.

Удар оказался настолько сильным, что от полученной травмы житель поселка скончался,

Его невольного убийцу суд приговорил к 8 месяцам исправительных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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