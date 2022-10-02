В Перми пожарные спасли женщину из горящего дома

. Фото: архив "КП"

Около 15 часов дня в воскресенье, 2 октября, вспыхнул пожар в жилом доме по улице Бригадирской в Перми. Сразу же к месту пожара были направлены три машины и 12 сотрудников пожарно-спасательного подразделения ГУ МЧС России.

Выяснилось, что огонь полыхал в одной из квартир. Пожарные с помощью спасательного устройства вытащили оттуда женщину. Еще шестеро жителей дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Но, к сожалению, один человек погиб.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Возгорание было полностью ликвидировано за 14 минут.