В пермской прокуратуре работает «прямая линия» по вопросам мобилизации

. Фото: архив "КП"

В прокуратуре Пермского края начала работу «прямая линия» по вопросам призыва жителей региона на военную службу по мобилизации.

Свои вопросы можно задать по телефону: 8 (342) 217-52-35, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу до 16.45. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия, отмечается на официальном сайте прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно,что министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов посетил учебный центр, где размещаются мобилизованные жители Пермского края.

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