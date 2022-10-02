Расписание пяти пермских автобусов изменят

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С понедельника, 3 октября, будет изменено расписание пяти автобусных маршрутов: №18, 28, 29, 41 и 73. Об этом сообщили в департаменте транспорта Перми.

- Для выравнивания интервалов движения будет изменено время отправлений автобусов в течение дня, - пояснили в ведомстве.

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