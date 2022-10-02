Эксперты Сбера стали спикерами чемпионата по финансовой грамотности для пенсионеров

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В эти дни в 20 городах страны проходит I Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди пенсионеров. Он организован Федеральным методическим центром финансовой грамотности населения РЭУ им. Плеханова, чтобы помочь людям старшего возраста научиться противостоять мошенникам, управлять доходами и инвестировать. Спикерами чемпионата выступят специалисты СберНПФ.

Чемпионат приурочен к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Один из региональных этапов проходит в Перми.

Участникам состязания — мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет — предстоит выполнять различные задания. Все они получат памятные сертификаты, а победители и призеры региональных этапов будут награждены ценными призами и выйдут в финал, который пройдет 18 октября в онлайн-формате.

По результатам опроса, который провели дочерние компании Сбера — СберНПФ, СберСтрахование и СберСтрахование жизни — в августе 2022 года, полностью или в основном финансово грамотными сейчас считают себя только треть россиян в возрасте старше 51 года. В числе самых важных навыков в этой области респонденты назвали умения распознавать финансовые мошенничества, вести личный бюджет и распоряжаться своими доходами и расходами, копить и формировать финансовую подушку безопасности, грамотно инвестировать, а также понимание работы финансового рынка.

- Наш опрос показал, что 43 процента людей предпенсионного возраста и 37 процентов пенсионеров хотели бы повысить уровень своей финансовой грамотности,-поясняет Владимир Стеканов, директор по развитию СберНПФ. - Чемпионат станет отличным подспорьем в этом, поскольку направлен на популяризацию финансовых знаний и помощь в их освоении. Впрочем, учиться новому можно всегда, и не только на чемпионате. Так, россиянам любого возраста будет полезно воспользоваться сервисом «Пенсионная витрина» от СберНПФ (находится в мобильном приложении СберБанк Онлайн во вкладке «Пенсии»), ведь он дает самую полную, актуальную и персонифицированную информацию о страховых и накопительных пенсиях.

- Как показывают опросы, пермяки стремятся к новым знаниям в любом возрасте, так, например, сегодня улучшить свои знания в вопросах пенсий хотели бы 28 процентов жителей Пермского края,- говорит Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк. - Всероссийский чемпионат призван помочь людям старшего возраста получить эту информацию, в том числе поделиться опытом и узнать что-то новое. Хорошим технологичным решением в этом вопросе является сервис «Пенсионная витрина», где собрана вся необходимая информация по пенсионным накоплениям, о том, как рассчитывается страховая пенсия. Там же можно подключить простые и надежные продукты для долгосрочных накоплений.