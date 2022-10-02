Пермякам разрешили охотиться на бобров

Дерево, погрызанное бобрами Фото: Павел КЛОКОВ

Как сообщили в Минприроды Пермского края,1 октября в регионе открылся сезон охоты на бобра и выдру. Охота на этих пушных зверьков строго лимитирована. К примеру, согласно указа губернатора Пермского края, суммарно всем охотникам можно добыть только 106 особей выдры

В министерстве отметили, что разрешения на добычу бобров и выдр в охотничьих угодьях можно приобрести у соответствующих охотпользователей.

- В выдаче разрешений будет отказано, если охотник не сообщил о добытых животных по ранее выданному разрешению, - сообщили в Минприроды. - С целью предотвращения возможных недоразумений рекомендуем предоставлять сведения о добытых охотничьих животных лично по месту получения разрешения либо направлять заказной корреспонденцией.