Пермячка Стефания Надымова стала чемпионом России по лыжному двоеборью

Фото: группа ВК «Лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина»

В эти дни в Сочи на олимпийском комплексе «Русские горки» на Красной поляне проходит летний чемпионат России по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин.

Первое место заняла Стефания Надымова, которая представляла сборную Пермского края. На протяжении всей 5-километровой дистанции гонки на лыжероллерах Стефания Надымова оставалась лидером, она подтвердила свой прошлогодний чемпионский титул, показав результат 14 минут 25,4 секунды. Была первой Стефания и на трамплине К-95. Третье место в чемпионате заняла еще одна представительница Пермского края Глафира Носкова, ставшая второй по прыжкам.

Напомним, лыжное двоеборье - вид спорта, сочетающий прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки. Победителя выявляют по сумме результатов в обоих видах состязаний.