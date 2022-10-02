Вован из «Реальных пацанов» стал участником шоу «Звезды в Африке»

Фото: ТНТ

Актер из «Реальных пацанов» Владимир Селиванов, играющий Вована, стал новым участником телепроекта «Звезды в Африке» (16+), который идет по воскресеньям на ТНТ. Он заменит в команде «синих» выбывшую из шоу «сваху» Розу Сябитову.

«Я приехал в Африку, чтобы испытать новые эмоции. Это для меня игра, классный урок, эксперимент. К тому же я никогда не был в Африке», - рассказал Владимир Селиванов.

Шоу заключается в том, что две команды живут в Африке, на берегу реки Лимпопо в спартанских условиях и выполняют весьма неприятные задания, чтобы получить еду. Иначе – будут сидеть голодными. Ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян

Увидеть Вована в шоу можно будет 2 октября в 19.00.

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