Пермяк выловил огромного судака

Фото: Егор Свережев

Пермяк Егор Свережев поймал огромного судака, весом в 7,5 килограмма. Он рыбачил в Оханском районе. Рассказом об удачной рыбалке и фотографиями своего трофея Егор поделился в группе ВК «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае».

Как рассказал Егор Свережев, вначале рыбалка не шла, поймал всего пару небольших щучек и маленького судачка. Рыбак уже собрался домой, но решил перед отъездом проверить еще одно место.

Вначале ему показалось, что леска зацепилась. Но, как выяснилось, на крючок попался огромный судак.

« Рыбу не получалось сдвинуть ни на сантиметр. После 15 минут борьбы он всплыл как бревно», - вспоминает Егор.

Он признался, что в его жизни это первая рыба такого размера. Вес судака составил 7 килограммов 500 граммов.

Считается, что самого большого судака в мире поймал итальянский рыбак Марко Муринни, он весил 11,5 килограммов, а его длина была 90 сантиметров.

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