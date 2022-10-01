В Перми для поисков девушки нужны записи с регистраторов

Фото: ПрикамьеПоиск

В Перми продолжаются поиски 16-летней пропавшей девушки. Волнтерам нужны записи с видеорегистраторов водителей, проезжавших в районе остановки Хохрякова, сообщает поисковый отряд «Прикамье-Поиск».

«Обращаемся к владельцам авто, в машине которых установлен видеорегистратор. Нам нужны записи от 26 сентября 2022 года с 22:30 до 00:00 часов от тех, кто проезжал мимо ост. Хохрякова в сторону Перми 2; по ул. Локомотивная от ДКЖ в сторону улицы Ленина. Также не помешают записи со стоящих машины около дома по улице Екатерининская, 177а и у экстрим парка», - пишут поисковики. Одежда пропавшей как на верхнем фото.

Фото пропавшей девушки.

Сабина Салимовская ушла в колледж микрорайоне Вышка-2 в Перми. И по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Если вам что-либо известно о пропавшей, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 102.

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