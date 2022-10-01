Имущество «Мотовилихинских заводов» продают за 9 миллиардов

Фото: Виктор Гусейнов

Имущество «Мотовилихинских заводов» реализуют на торгах за 9,24 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В лот вошли производственное оборудование. А также движимое и недвижимое имущество предприятия.

В закрытом конкурсе участвуют предприятия и юридические лица, которые могут работать по лицензии с секретными сведениями. И имеют право производить и ремонтировать артиллерийские системы. Помимо этого, новый собственник должен выполнять гособоронзаказ.

ПАО «Мотовилихинские заводы» - банкрот с 2018 года. Общая сумма требований кредиторов составляла 17,6 млрд рублей.

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