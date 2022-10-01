Жителю Прикамья «явился» Георгий Победоносец

Фото: Соликамский Медиа Центр/ВКонтакте

27 сентября кладоискатель из Чусового Андрей Иванов выложил на своей странице в «ВК» фото последней находки. Подпись была лаконичной, но емкой: «Сегодня в реке Чусовой «Георгий Победоносец» явился. Символично».

Под записью 427 лайков и 36 комментариев. Большая часть подписчиков расценивает сию находку, как добрый знак.

«Андрей! Это знак! Знак защиты! Просто удивительная находка! Слава Богу за все!..Такие находки обычно чудотворными бывают в нелегкие времена. Это же историческая ценность и, скорее всего, очень намоленная», - написала в комментариях Ольга Долматова-Иванова. А Степан Черепанов подкрепил фото старинного бронзового трехстворчатого складеня Георгия Победоносца (1780-1840 гг), частью которого возможно является и найденный Ивановым артефакт. Он также отметил, «классная находка, хорошая примета!»

Уточним, православные христиане почитают святого Георгия Победоносца в первую очередь, как покровителя всех воинов. В годы Великой Отечественной войны мученик стал символом нашей победы против фашизма.

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