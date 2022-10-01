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Общество1 октября 2022 8:20

В Перми прошел традиционный парад рыжих

Он ознаменовал открытие фестиваля имени Мартина МакДонаха
Дмитрий Волгарев
Фото: vk.com/fest_md

Фото: vk.com/fest_md

В центре Перми состоялся традиционный парад рыжих. Об этом рассказали в пермском театре «У Моста».

Парад ознаменовал старт традиционного фестиваля Мартина МакДонаха. К компании рыжих мог присоединиться любой желающий.

Участники яркого парада в серой осенней Перми прошлись по улицам города, сделав «театральные остановки» возле Театра-Театра, гостиницы «Урал», кинотеатра «Кристалл» и Театра Кукол.

Фото: vk.com/fest_md

Фото: vk.com/fest_md

Международный фестиваль Мартина МакДонаха проходит в Перми с 1 по 7 октября. Гости фестиваля смогут увидеть 14 спектаклей по Мартину МакДонаху. Их покажут театры из Перми, Москвы, Новосибирска, Новокузнецка, Воронежа, Белоруссии и Казахстана.

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