В Перми начали установку «умных остановок»

Фото: Администрация Перми
В Перми приступили к монтажу умных остановок. Новостью делится пресс-служба мэрии города.
Так, подрядчик начал устанавливать остановку на остановочном пункте «Плеханова» по улице Ленина.
Напомним, «умные остановки» состоят не только из привычных скамеек для сидения и козырька. Такие остановки обладают разъемами для зарядки телефонов, камерами видеонаблюдения и подсветкой. Также через такую остановку можно подключиться к Wi-Fi и вызвать помощь по номеру ЕДДС.
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