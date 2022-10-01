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Общество1 октября 2022 7:55

В Перми начали установку «умных остановок»

Это не простой пункт ожидания транспорта, а многофункциональная конструкция
Дмитрий Волгарев
Фото: Администрация Перми

Фото: Администрация Перми

В Перми приступили к монтажу умных остановок. Новостью делится пресс-служба мэрии города.

Так, подрядчик начал устанавливать остановку на остановочном пункте «Плеханова» по улице Ленина.

Напомним, «умные остановки» состоят не только из привычных скамеек для сидения и козырька. Такие остановки обладают разъемами для зарядки телефонов, камерами видеонаблюдения и подсветкой. Также через такую остановку можно подключиться к Wi-Fi и вызвать помощь по номеру ЕДДС.

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