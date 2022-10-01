Сентябрь в Прикамье стал самым контрастным за последние десятилетия

Вот такой сентябрь принесла прикамцам погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сентябрьская погода в Прикамье выдалась самой контрастной за последние десятилетия. Удивительным фактом делится ГИС-центр ПГНИУ.

Так, в прошедшем месяце было и аномальное тепло в начале третьей декады. И самые сильные с 2000 года сентябрьские холода. Как отмечают синоптики, такой контраст нехарактерен для сентября. Наибольшие температурные контрасты заметили в юго-восточных районах края. Там амплитуда колебаний температуры воздуха за месяц составила 31-34 градуса.

Впервые за 22 года в сентябре были и повсеместные сильные заморозки до -3…-7 градусов. На востоке края в Кыне 29 сентября похолодало аж до -9 градусов. Среднесуточная температура также оказалась отрицательной.

Однако по средней температуре воздуха прошлый месяц Пермском крае оказался близким к норме и существенно теплее прошлогоднего сентября. Так, ее среднее значение составило от +7 градусов в Бисере до +11,2 градуса в Чайковском.

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