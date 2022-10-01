Бывший глава Минкульта Прикамья возглавит Пермский цирк

Вячеслав Торчинский. Фото: Архив "КП"

Бывший глава Министерства культуры Пермского края Вячеслав Торчинский станет директором Пермского цирка. Инсайдом делится «Ъ-Прикамье».

По данным издания, бывшего краевого чиновника представили новому коллективу в качестве руководителя вчера, 30 сентября.

Пост министра культуры Торчинский покинул в ноябре 2021 года. В марте 2022 года он возглавил Самарский академический театр драмы им. Максима Горького. Правда, проработал там лишь несколько месяцев. И в начале июня покинул должность по собственному желанию.

Должность главы Пермского цирка освободилась в октябре 2021 года, когда пост его директора покинула Мария Сумишевская. Затем цирк некоторое время возглавлял Рихард Илгач. А после него и. о. руководителя назначили Ларису Хайруллину.

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