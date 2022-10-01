Пермский край на 100% выполнил план по мобилизации

Фото: Архив "КП"

Пермский край на 100% выполнил план по частичной мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Лбов».

«План по мобилизации в Пермском крае выполнен на 100 %. Завтра (1 октября – Ред.) уйдет эшелон, в котором будут уже только офицеры запаса», - пишет источник.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. С 26 сентября из Пермского края отправились эшелоны первых мобилизованных граждан.

Вчера из региона отправился уже четвертый эшелон мобилизованных.

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