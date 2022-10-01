Глава пермского департамента ЖКХ покинет свою должность

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава департамента ЖКХ пермской мэрии Александр Власов покидает свою должность. Новостью делится «Коммерсант-Прикамье». Как полагает источник издания, чиновник теперь может возглавить краевой Центр безопасности дорожного движения.

Исполнять его обязанности на прошлом месте работы будет его заместитель Олег Белоусов.

Александр Власов возглавил департамент ЖКХ горадминистрации почти 4 года назад - в конце 2018 года. До этого он был первым замглавы администрации Ленинского района Перми.

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