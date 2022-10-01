Погода в Перми на субботу, 1 октября

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в наступившую субботу будет пасмурно. Дневная температура воздуха, по данным Гидрометцентра РФ, поднимется до +8…+10 градусов. Вероятность осадков – 0%. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

Ночью похолодает до +4 градусов. Осадков в темное время суток также не будет.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru