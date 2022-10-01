Погода в Перми на субботу, 1 октября

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми в наступившую субботу будет пасмурно. Дневная температура воздуха, по данным Гидрометцентра РФ, поднимется до +8…+10 градусов. Вероятность осадков – 0%. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.
Ночью похолодает до +4 градусов. Осадков в темное время суток также не будет.
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