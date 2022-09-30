Координаторы «Цифровой России» будут работать по вопросам кибербезопасности

Антон Немкин прокомментировал историческое присоединение четырех регионов к Российской Федерации

30 сентября в Москве были подписаны договоры о вхождении в состав РФ четырех регионов.

- Донбасс, Запорожье и Херсонская область вернулись в родную гавань! – прокомментировал это известие Федеральный координатор партпроекта «ЕР» «Цифровая Россия», член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. - Мы все ждали этого события даже не восемь лет, а гораздо, гораздо дольше - с тех пор, как из нас пытались сделать чужих людей. Теперь каждому жителю новых регионов гарантированы реальная защита и поддержка, вся социальная структура регионов будет модернизирована, дороги и здания восстановлены, мир и свобода придут в их города и села. Работы предстоит немало, но главное – люди будут в безопасности! Поздравляю всех нас с этим долгожданным событием!

По итогам выступления Президента РФ Владимира Путина важно обеспечить кибербезопасность России, которая создаст условия для защиты и эффективной работы информационного пространства страны.

- Президент в обращении к нации особенно отметил вопросы безопасности нашей страны, - отметил парламентарий. - Особенно символично, что он произнес эти слова сегодня, в День интернета. В рамках работы партпроекта и профильного комитета Госдумы РФ мы делаем все возможное, чтобы защитить интернет-пространство России от внешних и внутренних угроз. Отмечу, что координаторы «Цифровой России», выбранные этим летом в регионах страны, уже прошли обучение и приступили к работе, в том числе и по вопросам кибербезопасности.