В Перми продолжают достраивать проблемные долгострои

Этот долгострой – один из самых старых в Перми. Фото: краевой Минстрой.

- Проблема обманутых дольщиков считается решенной, когда люди получили выплаты или ключи от обещанных квартир, – не раз отмечал глава региона, выступая на тему проблемных долгостроев Перми.

Через 15 месяцев еще 146 пермских дольщиков должны дождаться своих квадратных метров. В краевом Минстрое сообщили о том, что Фонд развития территорий заключил договор со строительной компанией ООО «СФ Основание» на достройку дома на улице Декабристов, 97.

Напомним, этот долгострой – один из самых старых в Перми. Работы на строительной площадке не ведутся уже с 2014 года.

Ранее вопрос об изменении способа восстановления прав с достройки на предоставление выплат прорабатывался с дольщиками дома. Но данная инициатива была отклонена – региональным властям было рекомендовано реализовать мероприятия, позволяющие завершить строительство дома в максимально короткие сроки.

- Договор был заключен с единственным поставщиком, предложенным техническим заказчиком федерального Фонда развития территорий, - пояснили в Минстрое Прикамья. - Добавим, что ранее главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев отмечал, что с 1 октября этого года новые ходатайства фонд будет принимать в работу только после согласования на уровне Правительства РФ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Напомним, сейчас в работе у краевого Минстроя 42 проблемных объекта. К достройке приняты 22 дома, квартиры в которых ожидают порядка 2,5 тыс. человек.