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"Бизнес-новости": Пермь30 сентября 2022 14:02

Банк «Открытие» увеличил срок вклада «Первый» под 8% годовых сразу на год

Оформить его можно как онлайн, так и любом офисе банка
Источник:kp.ru

С 1 октября клиенты банка «Открытие» смогут оформить рублевый вклад «Первый» под 8% годовых сразу на год. Это позволит сберегателям зафиксировать повышенную доходность по депозиту на более долгий период. Для сравнения, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков по итогам второй декады сентября составляла 6,74% годовых.

Ранее открыть вклад «Первый» клиенты могли на три месяца. Увеличение срока вклада до года позволит сберегателям получать гарантированный высокий доход в четыре раза дольше.

Минимальная сумма депозита – 50 тысяч рублей, максимальная – 3 миллиона рублей. Проценты по желанию клиента могут выплачиваться в начале или в конце срока действия договора, а также ежемесячно. Максимальная доходность – 8% годовых доступна при получении процентов по окончании вклада.

Предложение действует для новых сберегателей, у которых на 31 августа 2022 года в «Открытии» на вкладах и накопительных счетах было размещено не более 50 тысяч рублей.

Оформить вклад можно как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».