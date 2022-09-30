17-этажный дом на Уинской, 54 должны были сдать еще в 2017 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми выставили на торги участок под долгостроем «Компаунд Живаго». Напомним, дом был проблемным.

О торгах, по информации краевого минстроя, сообщил главный управляющий директор Фонда Константин Тимофеев.

- Земельный участок может быть использован для строительства многоквартирных жилых домов комфорт-класса. Его площадь – чуть более 15 тыс. кв. метров. На участке расположен объект незавершенного строительства, здание поставлено на кадастровый учет. Рядом находится многоэтажная застройка и инфраструктурные объекты.

166 пострадавшим дольщикам уже выплатили компенсации. Пришла очередь привести в порядок и сам объект, брошенный застройщиком.

- По решениям арбитражных судов земельные участки и объекты незавершенного строительства передаются Фонду развития территорий, далее определяется способ их развития. По участкам, выставленным на торги, инвесторам предлагается возможность реализовать градостроительные проекты, – пояснил Константин Тимофеев.

Аукцион опубликован на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ https://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/PurchaseView/43/0/0/1035773. Прием заявок продлится до 24 октября. Кстати, Фонд готовит к торгам еще три участка в Перми – в Орджоникидзевском на ул. Цимлянской, 28, 30 и в пос. Звездный, ул. Бабичева, 4б. Информация о площадках доступна на сайте фонд214.рф во вкладке «Застройщикам», раздел «Проекты для соинвестирования».

- Инвесторы получат возможность развития территорий и реализации различных градостроительных проектов. На этих территориях может быть построено более 30 тыс. кв. метров жилья, а также коммерческих помещений, – отметили в минстрое Прикамья.

Напомним, в сентябре определили победителя торгов для дальнейшего развития участка по ул. Норильская, 2аа в Перми, также бывшего проблемным.