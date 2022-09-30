Для лечения жителей Прикамья используют современное диагностическое оборудование

Фото: minzdrav.permkrai.ru

Два года пациентов Чернушинской ЦРБ, которые страдают болезнями системы кровообращения, обследуют с помощью современного оборудования. Оно установлено в больнице в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет о современной ультразвуковой диагностической системе Vivid S70N, предназначенной для обследования пациентов, поступающих в первичное сосудистое отделение стационара с диагнозом инфаркт миокарда.

За полтора года использования нового ультразвукового комплекса проведено около 14 000 исследований 7,5 тысячам пациентов. Эхокардиография (ЭхоКГ) – УЗИ сердца – является стандартным обследованием при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Оно проводится на модели экспертного класса, которая имеет выраженную специализацию: аппарат оснащен полноценным кардиологическим модулем и датчиками для исследований сердца и сосудов, программное обеспечение ориентировано на высокоточную диагностику кардиопатологии, предустановлены полноценные измерительные программы для проведения эхокардиографии.

- Широкий функционал кардиологического профиля необходим для высокоточной диагностики сердечно-сосудистой патологии, особенно в критический период – при сосудистой катастрофе, - говорит врач лучевой диагностики Чернушинской ЦРБ Сергей Попков. - В первичное сосудистое отделение райбольницы доставляют пациентов из Октябрьского, Уинского, Куединского районов. Маршрутизация, при которой время доезда скорой не должно превышать двух часов, является оптимальной при оказании экстренной помощи при инфаркте миокарда. Именно поэтому 80% обследуемых на этом комплексе – пациенты стационара, большинство из которых госпитализированы по экстренным показаниям.

Помимо инфарктов, углубленное узи требуется при сосудистой патологии – тромбофлебитах, атеросклерозе и т.д. 20% приходится на пациентов амбулаторного звена. Результаты ЭхоКГ ложатся в основу диагноза и выбора оптимальной тактики лечения.

- Благодаря появлению нового ультразвукового комплекса диагностика возросла значительно, поскольку мы реально даем кардиологам в руки заключение с большим количеством параметров, необходимых для оценки ситуации и выбора тактики, - отметил Сергей Павлович. - Диагностические возможности отметили и пермские коллеги из санавиации, которые приезжают в Чернушку для оказания помощи наиболее тяжелым пациентам. Кроме того, к нам нередко приезжают пермские сосудистые хирурги, которым требуются четкие диагностические данные с определенными параметрами, получение которых позволяет безотлагательно прооперировать человека на месте. Раньше пациентов с тромбозами, острыми окклюзиями на сосудах конечностей сразу транспортировали в Пермь, а теперь хирургическое лечение оказывается в нашей больнице.

По словам специалиста, наличие ЭхоКГ позволяет оценить и сердечную гемодинамику.

- Теперь мы хорошо видим стеноз, можем оценить кровоток, отследить рассасывается тромб или нет. Диагностическая информативность выросла в разы. Ведь тромболизис при инфаркте миокарда (терапия, направленная на восстановление кровотока в сосуде за счет растворения тромба внутри сосудистого русла) – это достаточно дорогостоящая процедура, и без четких показаний проводить его тоже неправильно. Сейчас тактика абсолютно рациональна и эффективна, - подчеркнул Сергей Попков.