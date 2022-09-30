Пермский врач-невролог назвала основные причины появления боли в спине

Чтобы укрепить мышцы спины и брюшного пресса, необходимо делать специальную гимнастику. Фото: Евгения ГУСЕВА

Гиподинамия – главная болезнь 21 века. В огромных мегаполисах люди мало гуляют, передвигаются исключительно на авто или общественном транспорте и практически весь рабочий день сидят перед монитором компьютера. Как результат – больная спина и позвоночник. Как помочь организму, если болезнь уже развилась, рассказала пермский врач-невролог Елена Красилова.

- Давайте разберемся с наиболее частыми причинами появления боли в различных отделах позвоночника: шейном, грудном, поясничном - объясняет Елена Красилова. – Они появляются потому, что мы неправильно сидим, ходим и поднимаем тяжести. Бегаем в обуви, которая не предназначена для этого, неправильно моем полы, в наклон пропалываем огород и носим каблуки. Также боли в спине и шее могут возникать при травмах позвоночника, мочекаменной болезни, приступе стенокардии, высыпаниях герпеса и гинекологических проблемах у женщин. Также боли в позвоночнике и суставах могут появляться при лишнем весе. Вызвать боль в позвоночнике может даже депрессия. Причем, сам человек может даже не предъявлять жалоб на плохое настроение.

Когда при болях в спине стоит обязательно обратиться к врачу: во-первых, если боль впервые возникает у пациентов младше 18 лет или старше 50, то врача должна насторожить проблема с онкологией. Во-вторых, если при болях в спине повышается температура, снижается аппетит и ухудшается общее самочувствие.

Важно следить за состоянием тела при работе за компьютером, при чтении. Чтобы поднять тяжести, нужно присесть. А чтобы укрепить мышцы спины и брюшного пресса, необходимо делать специальную гимнастику. Когда мышцы окрепнут, человека перестанут беспокоить боли или они будут быстро прекращаться.