Режиссер Жора Крыжовников ищет в Перми актеров на главные роли в многосерийном фильме

Подбирать актеров будет кастинг-директор фильма "Лед" Фото: кадр из фильма

Вы хотите сниматься в кино? Тогда эта новость для вас. В Перми пройдет большой кастинг актеров для съемок многосерийного художественного фильма «Наш двор».

Этот сериал будет снимать известный режиссер и сценарист Жора Крыжовников, на счету которого такие фильмы как «Горько», «Самый лучший день», «Елки новые» и «Рашн Юг». Планируется. что съемки пройдут в будущем году в разных городах России.

В Перми ищут актеров на главные роли. Требуются молодые люди от 13 до 25 лет, можно без опыта работы в кино.

- Отбор актеров будет проводить кастинг-директор Юлия Марина, которая подбирала актеров для более чем 70 кино- и телепроектов, в том числе «Лед», «Т-34», «Притяжение», «Призрак», «Напарник», «Одна», - рассказали "КП"-Пермь" в Пермской кинокомиссии.

Кастинг пройдет с 4 по 6 октября 2022 года с 10 до 21 часа в «Точке кипения» («Завод Шпагина», ул. Советская, 1б). Регистрация по ссылке

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