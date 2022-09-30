В Прикамье поддерживают повышение квалификации работников сельского хозяйства

Фото: Агропредприятие "Заря Путино".

Агропромышленному комплексу нашего края требуются грамотные квалифицированные специалисты. Как объясняют в краевом Минагро, в регионе действуют сразу несколько программ, которые позволяют субсидировать агропредприятиям повышение квалификации работников АПК, а студентам - проходить обучение и производственную практику за счет бюджетных средств.

В частности, сейчас принимаются заявки от сельхозтоваропроизводителей на предоставление субсидий на возмещение части затрат на повышение квалификации работников за 2022 год. Их будут принимать до 28 октября.

Как ранее отмечал руководитель Министерства агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, в Прикамье также проводится большая работа по привлечению в сельские территории грамотных специалистов. По ученическим договорам в этом году за счет федеральных средств обучаются 12 человек. Из краевого и федерального бюджетов компенсируются расходы сельхозпредприятий для проведения производственной практики. В Минсельхоз РФ направлено 395 заявок на обучение или прохождение практики на сумму 11,3 миллиона рублей на 2023-2025 годы.

Глава региона Дмитрий Махонин подчеркивал, что для сохранения и удержания квалифицированных кадров очень важно развивать сельские территории.

- На селе у нас проживает почти четверть населения региона, необходимо, чтобы уровень жизни в сельских населенных пунктах повышался и был не хуже, чем в городах, - отмечал Дмитрий Махонин. - Одним из инструментов достижения этой цели является госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», не ее реализацию выделяются значительные средства.