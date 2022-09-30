В Минздраве Прикамья напомнили, что стабилизация с заболеваемостью коронавирусом зависит от коллективного иммунитета

Фото: краевое правительство.

Осенняя пора и похолодание традиционно сопровождаются увеличением случаев заболеваний дыхательных путей.

В Роспотребнадзоре опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтвердили 1 284 новых случая COVID-19. Среди зараженных - 464 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 430 804.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 8 945 человек.

На сегодняшний день в Прикамье в наличии имеется 224 452 комплекта вакцин от COVID-19. В Минздраве Пермского края отмечают, что стабилизация ситуации с заболеваемостью зависит от коллективного иммунитета.

- Он достигается путем иммунизации жителей против новой коронавирусной инфекции и своевременной ревакцинацией, - объяснили в министерстве. - Кроме того, это позволяет снизить у привитых риски тяжелого течения болезни.

Кстати, в связи с пандемией короновирусной инфекции Роспотребнадзор выпустил распоряжение. В нем содержатся рекомендации по защите здоровья граждан.

Одним из самых действенных способов, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, было признано использование оборудования по обеззараживанию воздуха - бактерицидные рециркуляторы воздуха. Там, где находятся пожилые люди, рециркуляторы следует использовать круглодично - вне зависимости от общей эпидемиологической ситуации. Особенно их важно применять, когда речь идет о совместном проживании пожилых людей в центрах медицинской и социальной помощи.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru