Корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут проводить в четыре раза больше транзакций ежедневно

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И теперь крупные компании смогут отправлять в банк десятки тысяч платежей каждый день.

Улучшенный сервис будет особенно актуален для клиентов, ведущих взаиморасчеты с различными группами контрагентов, например, с физическими и юридическими лицами, агентами и самозанятыми, а также перечисляющих средства в бюджет и внебюджетные фонды.

Реестры платежей можно отправлять с основного или дополнительного счета в зависимости от потребностей компании. Открытие нового счета будет актуально при выплате вознаграждений, дивидендов, а также исполнения других конфиденциальных платежей. Такой вариант подойдет для начисления заработной платы временному персоналу или сотрудникам, не желающим подключаться к зарплатному проекту, предлагаемому работодателем.

Если некоторые транзакции невозможно осуществить, реестр не вернется, а будет частично исполнен. В этом случае банк создаст отчет об ошибке, и бухгалтер быстрее исправит реквизиты в отклоненных платежных документах.

«Технология реестровых платежей успешно используется крупными холдингами, так как она полностью автоматизирована, не требует обучения сотрудников или доработок учетной системы, а главное позволяет сократить риск ошибок и осуществлять расчеты с контрагентами быстрее. Пропускная способность сервиса увеличилась в четыре раза, и в дальнейшем мы планируем нарастить мощность», – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).