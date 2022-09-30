В Перми началось благоустройство Егошихинского кладбища

Фото: wikipedia.org

На Егошихинском кладбище начались работы по благоустройству. Напомним, они проходят в рамках масштабного проекта «Зеленое кольцо», которое реализуется к 300-летию Перми. Подрядчиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Дом.59». Организации выдали необходимые для работы с объектами культурного наследия (16 регионального и 1 федерального значения) разрешения.

Реализовать проект будут в два этапа. В рамках первого сделают освещение и установят систему охранного видеонаблюдения, обустроят пешеходные дорожки и аллеи.

По сообщению МКУ «Пермблагоустройство», ремонт в Егошихинском культурно-мемориальном парке планируется завершить в 2023 году.

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