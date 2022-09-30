Столетие российского джаза пермяки смогут отметить вместе с Ларисой Долиной

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 октября исполнится 100 лет российскому джазу. Отсчет его истории ведется с даты первого джазового концерта оркестра Валентина Парнаха, который состоялся в Москве. Юбилей джаза совпадает с Международным днем музыки, и с этого дня в Перми начнется череда больших музыкальных мероприятий.

С 1 по 9 октября в Пермской краевой библиотеке им. Горького посетителей ожидают бесплатные концерты, встречи, выставки и экскурсии. В частности, 1 октября состоится презентация нового альбома поэта-песенника Светланы Белявской, посвященного 300-летию Перми. А 2 октября там же пройдет встреча с Валерием Протасевичем, на которой состоится разговор о предстоящем фестивале «Джаз-лихорадка».

Напомним, Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» проходит в Перми с 2006 года. В этом году два концерта фестиваля состоятся 15 и 16 октября в культурном пространстве «Часовой завод». В них примут участие петербургское трио Вячеслава Гайворонского, коллектив из Ижевуска «Rhythm and Bekker», квартет Сергея Проня, квинтет Евгения Побожия, оркестра под управлением Евгения Манцирина. Купить билеты на концерты «Джаз-лихорадки» можно в зрелищных кассах

А 17 октября в ДК им. А.Г. Солдатова состоится гала-концерт к 100-летию Российского джаза, в котором выступят самые выдающиеся деятели джазового искусства нашей страны: легендарная Лариса Долина, Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана, популярнейший джазовый пианист Даниил Крамер, знаменитый джазовый трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг, джазовый мультиинструменталист Давид Голощекин, композитор и исполнитель Андрей Кондаков, джазовый импровизатор и виртуоз Олег Аккуратов, а также пермские музыканты.

Купить билеты можно в зрелищных кассах. Приобрести их можно с помощью «Пушкинской карты».

Организаторы концерта – Центр по реализации проектов в сфере культуре и Фонд Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Пермского края.