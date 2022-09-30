На Парковом в Перми высадят 23 новые яблони

Фото: Администрация Перми
В Перми в микрорайоне Парковый появятся новые яблони. Их уже начали перевозить из старого городского питомника «Хмели», сообщает мэрия города.
Некоторые доставленные яблони уже высадили с правой стороны улицы Куфонина перед домом №14. В посадочные ямы добавили минеральные подкормки. Работы по пересадкам закончатся на следующей неделе, всего планируется пересадить 23 яблони.
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