На Парковом в Перми высадят 23 новые яблони

Фото: Администрация Перми

В Перми в микрорайоне Парковый появятся новые яблони. Их уже начали перевозить из старого городского питомника «Хмели», сообщает мэрия города.

Некоторые доставленные яблони уже высадили с правой стороны улицы Куфонина перед домом №14. В посадочные ямы добавили минеральные подкормки. Работы по пересадкам закончатся на следующей неделе, всего планируется пересадить 23 яблони.

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