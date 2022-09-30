Пермяка с искусственным клапаном сердца сняли с мобилизации благодаря главреду RT Маргарите Симоньян

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный редактор RT Маргарита Симоньян курирует благотворительный проект «Дальше действовать будем мы». В рамках этого проекта изучаются сигналы о неправомерной отправке резервистов в рамках частичной мобилизации.

В своем Telegram-канале она рассказала, что направила в администрацию губернатора Пермского края информацию о призванном 42-летнем жителе Перми, у которого искусственный клапан сердца, и физические нагрузки ему противопоказаны.

- Пришел ответ: «Спасибо за неравнодушие, проявленное к вопросам и проблемам жителей Пермского края, призванных в ходе частичной мобилизации. Этого мужчину сняли с отправки. Его направят на обследование для оформления медицинского заключения в лечебное учреждение. 3 октября врачи проведут медицинское освидетельствование для дальнейшего оформления документа о снятии с воинского учета. Для этого он должен прибыть на медкомиссию», - сообщила Маргарита Симоньян.