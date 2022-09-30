В пермской ГКП №2 начали проводить процедуру биопсии узлов щитовидной железы

Фото: Пресс-служба Минздрава Пермского края

На прошлой неделе в ГКП №2 города Перми выполнили две диагностических процедуры, которые помогают на ранней стадии выявить онкологического процесса в области щитовидной железы. Новостью делится краевой Минздрав.

До недавних пор жители Индустриального района для инвазивного обследования ехали в Пермский краевой онкологический диспансер (ПКОД). Но сейчас это доступно и в поликлинике по месту жительства. Тонкоигольная аспирационная биопсия узлов щитовидной железы - современный метод получения диагностического материала для ответа на главный вопрос – злокачественное новообразование или нет.

Процедуру пациенту делают в случае подозрения на онкопатологию щитовидной железы, при зобах. Она длится 15 минут под контролем УЗИ и позволяет точно локализовать место расположения узла и попадание в него иглой.

«Это малоинвазивная методика, при этом очень информативная. В ней используются самые тонкие иглы: в мазок меньше попадает крови. Это улучшает качество клеточного материала для цитологии; уменьшает интенсивность болевых ощущений. Не надо делать дополнительное обезболивание. Один минус – методика операторозависимая. Зависит она от профессионализма и сплоченности врачей – онколога, врача ультразвуковой диагностики и врача-лаборанта. Сейчас мы нарабатываем навыки профессионального взаимодействия. И при процедуре биопсии под контролем ультразвука – риски минимальны. Трудности возникают только из-за анатомических особенностей или при глубоком расположении узла. Допустим, если он близко к трахее. Но и так ультразвуковая визуализация позволяет точно выполнить прокол и взять материал», - говорит заведующий хирургическим отделением ГКП №2 Павел Лукин.

В поликлинике есть соответствующая инфраструктура и кадры: три онколога, врачи ультразвуковой диагностики, современный УЗИ-сканер с четкой визуализацией, а также лабораторные технологии, позволяющие исследовать взятые биоптаты на месте. Это позволило существенно сократить время диагностики - до семи дней

Как отметили в Минздраве, Прикамье – эндемичная территория по заболеваниям щитовидной железы. Дефицит йода приводит к высокой распространенности заболеваний, связанных с дисфункцией органа. По словам специалистов, много фиксируется узловых образований, зобов, кист. Таким пациентам требуется регулярное наблюдение у эндокринологов, чтобы своевременно выявить формирование патологических изменений. К ГКП №2 прикреплено около 126 тысяч человек. Из них около 30% имеют патологию щитовидной железы, у половины из которых выявляются узловые образования разного объема. Всем этим пациентам требуется проведение биопсии.

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