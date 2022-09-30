В Перми на Шоссе Космонавтов горел заброшенный дом

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми сегодня днем горел расселенный дом по Шоссе Космонавтов. О происшествии сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре пришло к спасателям в полдень. На место прибыли силы и средства от МЧС России в количестве 9 человек личного состава и 2 единиц техники.

Установлено, что горел заброшенный дом с надворными постройками. Предварительно площадь пожара составила 60 квадратов. Потушить огонь удалось за полчаса.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

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