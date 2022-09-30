В Перми 17 октября пройдет уникальный джазовый концерт

Фото: краевое правительство.

1 октября исполнится 100 лет российскому джазу. Первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха состоялся в Москве 1 октября в 1922 году. Сегодня джаз – это одно из важнейших музыкальных направлений в музыкальной культуре нашей страны, и, конечно, Перми – городе, где работал легендарный Генрих Терпиловский. Закономерно, что концерт к вековому юбилею отечественного джаза пройдет в рамках «Джаз-лихорадки», которая также представит 15 и 16 октября два концерта в культурном пространстве «Часовой завод».

А 17 октября в ДК им. А.Г. Солдатова состоится гала-концерт, который соберет вместе выдающихся деятелей джазового искусства нашей страны. Главными действующими лицами станут легендарная Лариса Долина, Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана, популярнейший джазовый пианист Даниил Крамер, знаменитый джазовый трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг, джазовый мультиинструменталист Давид Голощекин, композитор и исполнитель Андрей Кондаков, джазовый импровизатор и виртуоз Олег Аккуратов, Евгений Побожий - первый российский музыкант, победивший в самом значимом конкурсе Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition 2019, а также пермские музыканты.

Концерт пройдет в рамках масштабной серии гала- концертов, посвященных столетию российского джаза, которые в октябре-ноябре этого года состоятся в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Новосибирске, Красноярске, Челябинске, Петрозаводске, Ярославле, Ростове-на-Дону, Севастополе, Сочи, Калининграде и Южно-Сахалинске.

Билеты доступны по «Пушкинской карте». Организаторы концерта – Центр по реализации проектов в сфере культуре и Фонд Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Пермского края.