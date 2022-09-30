В Перми перенесут остановку «Улица 9 мая»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 октября будет перенесена остановка «Улица 9 мая» по направлению к центру города. Об этом сообщает городской дептранс.

Посадочную площадку и павильон остановки перенесут за перекресток с одноименной улицей. Это связано с ремонтом Шоссе Космонавтов.

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