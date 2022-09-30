В Перми перенесут остановку «Улица 9 мая»

.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми с 1 октября будет перенесена остановка «Улица 9 мая» по направлению к центру города. Об этом сообщает городской дептранс.
Посадочную площадку и павильон остановки перенесут за перекресток с одноименной улицей. Это связано с ремонтом Шоссе Космонавтов.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru