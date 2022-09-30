В Пермском крае в будущем году откроется еще 5 модельных библиотек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пять библиотек из Пермского края стали победителями конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Это центральные библиотеки Краснокамска и Октябрьского, Чердынская центральная библиотека им. С. Ю. Володиной, Кунгурская центральная детская библиотека им. Б. С. Рябинина и пермская детская библиотека № 1 им. А. П. Гайдара.

На реализацию проектов модернизации этих библиотек Пермский край получит из федерального бюджета 40 миллионов рублей. Напомним, модельные библиотеки - это не просто книгохранилища и читальные залы, а интеллектуальные и интерактивные центры, где можно не только почитать книги, но и посмотреть спектакли или кино, принять участие в квесте или интеллектуальной игре, посетить творческий мастер-класс и даже научиться азам программирования.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский край стал одним из лидеров в стране по количеству модельных библиотек, и их число в регионе все возрастает. 1 сентября после модернизации модельными стали Детская библиотека в селе Юрла и библиотека № 2 в селе Романово близ Березников. В итоге в Пермском крае сеть модельных библиотек национального проекта «Культура» составили 27 учреждений.

Благодаря инициативе губернатора Дмитрия Махонина новые модельные библиотеки открываются не только за счет федеральной субсидии, но и за счет региональных средств.

- Наша задача - преодолеть территориальную дискриминацию, которая сейчас существует между центральными городами и сельской местностью. С помощью федеральной поддержки мы открываем виртуальные концертные залы, социальные кинозалы, модельные библиотеки, автоклубы. Все это способствует тому, что у жителей отдаленных территорий Прикамья появляются новые возможности для культурного развития, - отметил губернатор.