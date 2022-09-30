В Перми реорганизуют похоронную службу

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В Перми будет реорганизовано муниципальное предприятие похоронных услуг. Документ об этом опубликован на сайте городской администрации.

Администрация планирует создать муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». Новая структура займется организацией погребения умерших и другими ритуальными услугами. В ее штате будут работать 32 человека.

Учредителем станет департамент дорог и благоустройства пермской администрации.

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