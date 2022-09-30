Фото: МЧС Пермского края.

За прошедшие сутки, 29 сентября, «отличились» жители Березниковского округа, которые допустили сразу два загорания своего банного имущества. По одному разу пожарно-спасательные подразделения МЧС Пермского края выезжали на ликвидацию очагов загорания в банях Перми и Соликамского округа.

В истекшие сутки, 29 сентября, на территории Пермского края зарегистрировали 8 пожаров: 2 пожара - в Перми; 2 пожара - в Березниковском округе; по 1 пожару - в Александровском, Губахинском, Соликамском и Чусовском округах.

«На пожарах за прошедшие сутки погибших не обнаружено, один человек получил травму. Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей», - сообщили в МЧС Пермского края.

Очагами загораний стали: многоквартирный жилой дом - в Мотовилихинском районе Перми; неэксплуатируемое строение - в Александровском округе; торговый павильон - в Губахинском округе; бани - в Соликамском городском округе, Индустриальном районе Перми, Березниковском округе; гараж - в Чусовском городском округе.

За прошедшие сутки 29 сентября новый очаг лесных пожаров был зарегистрирован в Горнозаводском округе Пермского края.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 29 сентября 2022 года на территории региона 148 профилактической группой в составе 323 человек осуществлено 1331 обход объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 2077 человек, распространено 1537 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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