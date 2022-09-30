На улице Островского в Перми демонтируют бывший авторынок

Фото: Вusiness-class.su

В Перми на Островского, 93 начался демонтаж торгового комплекса, где ранее находился авторынок. Как сообщает Business Class со ссылкой на городскую администрацию, сейчас ведутся внутренние работы, после которых будут убирать стены. Подрядчик планирует все завершить к концу октября. Демонтаж авторынка обойдется городскому бюджету в 2,7 млн рублей.

Напомним, мэрия отсудила в муниципальную собственность торговые помещения площадью 1,7 тыс. кв. м за 157 млн рублей. Изначально планировалась сдать их в аренду, но желающих не оказалось.

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