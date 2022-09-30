В Прикамье семья покусанного собакой ребенка получит компенсацию

Фото: Архив "КП"

В Пермском крае семья ребенка, которого покусала собака, получит крупную денежную компенсацию в 150 тыс. руб. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Нападение бродячей собаки произошло в лесу у деревни Сёла, что в Соликамском городском округе. Пострадавший 6-летний мальчик получил рваные раны лица и перелом носа.

По решению суда, виновна в этом ЧП местная администрация. Она не организовала отлов бродячих животных.

Прокуратура отправила иск с требованием выплатить семье прострадавшего моральную компенсацию. И суд его удовлетворил.

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