Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 28 сентября информирует о затрудненном движении в 8 баллов в Мотовилихинском районе Перми на ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской.

Плотное движение транспорта «Яндекс Пробки» в Перми показывает на участках дорог:

- на ул. Промышленной при выезде на кольцо с ш. Космонавтов

- на перекрестке ул. Леонова и ул. Промышленной

- на ул. Веденеева при подъезде к перекрестку с ул. Лянгасова

- на ул. Гашкова на перекрестке с ул. Соликамской

- на Стахановском кольце от ул. Стахановской и ул. Мира

- на ул. Грибоедова на пересечении с ул. Уинской

- на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад» в сторону к кольца

- на перекрестке улиц Чкалова и Куйбышева со стороны Чкаловского перехода

- на ш. Космонавтов при повороте к ул. Малкова

- на кольце пл. Гайдара от ул. Ленина к ул. Екатерининской

- на ул. Попова от ул. Екатерининской к ул. Пушкина

- на кольце в Сосновом бору

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

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