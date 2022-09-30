Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 28 сентября информирует о затрудненном движении в 8 баллов в Мотовилихинском районе Перми на ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской.
Плотное движение транспорта «Яндекс Пробки» в Перми показывает на участках дорог:
- на ул. Промышленной при выезде на кольцо с ш. Космонавтов
- на перекрестке ул. Леонова и ул. Промышленной
- на ул. Веденеева при подъезде к перекрестку с ул. Лянгасова
- на ул. Гашкова на перекрестке с ул. Соликамской
- на Стахановском кольце от ул. Стахановской и ул. Мира
- на ул. Грибоедова на пересечении с ул. Уинской
- на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад» в сторону к кольца
- на перекрестке улиц Чкалова и Куйбышева со стороны Чкаловского перехода
- на ш. Космонавтов при повороте к ул. Малкова
- на кольце пл. Гайдара от ул. Ленина к ул. Екатерининской
- на ул. Попова от ул. Екатерининской к ул. Пушкина
- на кольце в Сосновом бору
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.
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