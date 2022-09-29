В Перми снесли дом по улице Василия Соломина

Фото: Архив "КП"

В Перми снесли дом по адресу Василия Соломина, 12а. Об этом сообщает мэрия.

В этом доме 1953 года постройки проживали 65 человек. Их расселили и теперь они получили денежное возмещение за изымаемое жилое помещение или другое жилье. Демонтаж здания продолжался весь сентябрь.

Всего за 2022 год в Перми уже ликвидировано 25 аварийных домов.

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