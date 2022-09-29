В Перми в ближайшие дни 80 домов останутся без холодной воды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в ближайшую порядка 80 домов останутся без холодной воды. Подробности сообщает «Новогор-Прикамье». Причина – ремонтные работы.

Например 30 сентября с 09:00 до 19:00 холодной воды не будет в домах по улицам Краснослудская, 13, 17, 3А, 4, 5, 8, 9, Курашимская,35, Лянгасова, 67, 67А, 69А. С 9:00 часов без воды на сутки останутся жители домов в центре Перми - на улицах Газеты Звезда, 12 – 14, 17, 18, 20, 20А, 9, Ленина, 31, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 50, 50А, 52, 54, 56, Советская, 33, 35, 40, Петропавловская, 25 – 30, 35, 37, 38, 39, 41.

С 09:00 уже в субботу без воды останутся дома в Индустриальном районе – по улицам Снайперов, 1, 1А, 3, 8, Стахановская, 43, 45, 45А, 45Б, 49, 49А, 51А, 57А, 59А, Чайковского, 17, 17А, 6А, 8, 8А, 9.

3 октября с 10:00 до 20:00 отключат воду в домах на улице Петропавловская, 25 - 30А. С 09:00 утра во вторник 4 октября до 09:00 утра 5 октября воду отключат в домах на улицах Подводников, 29, 33 и Декабристов, 35, 60.

Пермякам на период отключений советуют запастись водой.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru