Юные цирковые артисты со всей России приедут в Пермь

Фото: Министерство культуры Пермского края.

29 любительских цирковых коллективов из 13 регионов России соберутся в Перми на пятый Всероссийский фестиваль. Он пройдет с 26 по 28 октября, на арене Пермского цирка.

-. Мы работаем над этим проектом пятый год и отношение к нему особенное – потому что наши участники – это очень талантливые дети со всей России, которые показывают потрясающие номера, - рассказали в краевом Центре по реализации проектов.

Всероссийский фестиваль объединил юных артистов в возрасте от 5 до 18 лет, которые будут соревноваться в трех возрастных группах. В течение двух дней они будут показывать зрителям и жюри свои самые зрелищные и впечатляющие номера: воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и иллюзия. А 28 октября в 18.00 состоится финальное шоу, участвовать в котором будут самые талантливые цирковые артисты.

Председателем жюри во второй раз станет народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Также в состав жюри вошли народный артист РСФСР, чемпион мира среди иллюзионистов Владимир Данилин и заслуженный артист России, обладатель специального приза Монте-Карло Борис Оскотский.

Программа Фестиваля:

I отборочный тур - 26 октября с 14.00 до 17.30 (вход свободный)

II отборочный тур - 27 октября с 14.00 до 17.30 (вход свободный)

Гала-концерт и награждение победителей с участием профессиональных артистов цирка - 28 октября с 18.00 до 19.40 (билеты можно приобрести в зрелищных кассах)