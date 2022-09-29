В Прикамье будут принимать заявки на предоставление субсидий сельхозкооперативам

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В краевом Минагро с 3 до 14 октября будут принимать заявки и документы на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Затем конкурсная комиссия на основании поступивших бизнес-планов проведет отбор на получение компенсаций части затрат на развитие.

Одним из условий их предоставления является создание рабочих мест.

Напомним, в апреле этого года 24 начинающих фермера стали победителями конкурсного отбора на грант «Агростартап». Господдержку в объеме от 1,8 до 4 миллионов рублей на расширение своего бизнеса в сфере сельского хозяйства получили авторы проектов по развитию молочных, мясных и рыбоводческих ферм, а также по выращиванию ягод и пчеловодству.

Как отмечают в краевом Минагро, в целом господдержка малых форм хозяйствования на селе в этом году повысилась на 22 процента и превышает 318 миллионов рублей. Это позволяет фермерам и кооперативам развиваться, обеспечивая занятость на селе.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что хотя Пермский край всегда славился своей промышленностью, но развитие сельского хозяйства также имеет большие перспективы.

- Необходимо как можно подробнее и доступнее рассказывать людям о том, какую помощь они могут получить для развития своих хозяйств, - подчеркивал Дмитрий Махонин. - При этом следует максимально упрощать сами процедуры получения грантов и субсидий, чтобы как можно больше хозяйств могли получить необходимую поддержку.