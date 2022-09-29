Главного таможенника Березников подозревают во взяточничестве

Фото: Архив "КП"

В Прикамье задержали главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

«Мужчина за незаконное денежное вознаграждение проставлял на транспортных документах печати. Этим он обеспечивал беспрепятственное прохождение отправляемых за рубеж пиломатериалов и древесины через зону таможенного контроля в максимально быстрое время», - пояснили в полиции.

Теперь в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту получения им взятки в значительном размере.

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